Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение первого состава Этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на членство в Высшем совете правосудия.

Членами Этического совета стали:

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич; судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун; судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин; судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди; судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер; бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Глава государства выразил надежду, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее.

– Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать самый важный этап инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добродетельных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, 2 ноября в ВРСП поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета, а международные организации определили перечень экспертов еще 10 сентября.

Если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, то три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечня от международных организаций считаются назначенными.

Этический совет в течение шести месяцев должен оценить соответствие критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия, кроме председателя Верховного суда, избранных до вступления в силу закона №1635-ІХ, то есть до 14 июля 2021 года.

Совет судей Украины 23 октября избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия.

По итогам голосования четверо кандидатов получили более 15 необходимых голосов поддержки.