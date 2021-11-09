Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на членство у Вищій раді правосуддя.

Членами Етичної ради стали:

суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич; суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун; суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін; суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді; суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер; колишня генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Глава держави висловив сподівання, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше.

– Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи, – наголосив Зеленський.

За його словами, 2 листопада до ВРП надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради, а міжнародні організації визначили перелік експертів ще 10 вересня.

Якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, то троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних організацій вважаються призначеними.

Етична рада протягом шести місяців має оцінити відповідність критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя, крім голови Верховного суду, обраних до набуття чинності закону №1635-ІХ, тобто до 14 липня 2021 року.

Рада суддів України 23 жовтня обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя.

За підсумками голосування четверо кандидатів отримали понад 15 необхідних голосів підтримки.