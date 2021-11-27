У День пам’яті жертв Голодомору патріарх Варфоломій відслужив літургію та панахиду

У День пам’яті жертв Голодоморів Вселенський Патріарх Варфоломій відслужив Літургію та панахиду у храмі в Туреччині.
Подію транслювало генеральне консульство України в Стамбулі у Facebook. Церковна церемонія відбулася у соборі Святого Георгія, розташованого у Стамбулі. Вона розпочалася 27 листопада о 9.00 за турецьким часом (о 8.00 за київським).
До спільної молитви та вшанування пам’яті жертв Голодоморів могли приєднатися всі охочі. Для тих, хто не зміг приїхати до Стамбулу особисто, церемонію транслювали онлайн.
Голодомор в Україні
Кожної четвертої суботи листопада українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів першої половини XX століття (1932- 1933, 1921 -1922 та 1946-1947 років).
Цьогоріч трагічна дата припала на 27 листопада. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці – це нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.
На його думку, Україна довела це у минулому столітті, втративши мільйони життів. В цей день традиційно запалюють свічку, яку ставлять на вікно, вшановуючи пам’ять загиблих під час тих страшних подій.