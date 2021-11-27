У День пам’яті жертв Голодомору патріарх Варфоломій відслужив літургію та панахиду

У День пам’яті жертв Голодоморів Вселенський Патріарх Варфоломій відслужив Літургію та панахиду у храмі в Туреччині.

Подію транслювало генеральне консульство України в Стамбулі у Facebook. Церковна церемонія відбулася у соборі Святого Георгія, розташованого у Стамбулі. Вона розпочалася 27 листопада о 9.00 за турецьким часом (о 8.00 за київським).

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До спільної молитви та вшанування пам’яті жертв Голодоморів могли приєднатися всі охочі. Для тих, хто не зміг приїхати до Стамбулу особисто, церемонію транслювали онлайн.

Голодомор в Україні

Кожної четвертої суботи листопада українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів першої половини XX століття (1932- 1933, 1921 -1922 та 1946-1947 років).

Цьогоріч трагічна дата припала на 27 листопада. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці – це нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.

На його думку, Україна довела це у минулому столітті, втративши мільйони життів. В цей день традиційно запалюють свічку, яку ставлять на вікно, вшановуючи пам’ять загиблих під час тих страшних подій.