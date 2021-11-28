В Украине с 1 декабря этого года стартует масштабное бета-тестирование регистрации места жительства (прописки) онлайн – через портал Дія.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, до сих пор такая онлайн-услуга была доступна только в 7 городах Украины (Киеве, Харькове, Луцке, Виннице, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе).

Теперь ее распространят почти на всю страну. Однако для жителей нескольких городов (Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона) услуга по онлайн-оформлению места жительства будет доступна чуть позже.

Теперь для оформления места регистрации (или смены места жительства) нужно будет только заполнить в удобное время заявление онлайн. Весь процесс займет один рабочий день, в течение которого можно получить услугу.

Следовательно, не нужно будет посещать государственные учреждения и стоять в очередях.

– Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а больше миллиона человек живут без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы сейчас живете, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов. Но теперь это изменится, — подчеркнули в министерстве.

Мужчинам же не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет. Это все также можно будет сделать онлайн.

Присоединиться к бета-тестированию услуги можно уже сейчас, зарегистрировавшись по ссылке.

Следует заполнить анкету из нескольких пунктов:

• выбрать услугу (Декларирование места жительства/снятие с места жительства);

• указать, являетесь ли вы собственником жилья;

• указать свой возраст;

• укзать личные данные (фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты).

Как уточнили в Минцифре, для участия в бета-тестировании необходимо:

• быть старше 14 лет;

• иметь налоговый номер для заявителя и собственников (или совладельцев) жилья;

• иметь КЭП (квалифицированную электронную подпись) для заявителя и владельцев жилья;

• право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (проверить это можно по ссылке).

В начале ноября Кабинет министров принял решение, согласно которому услуга регистрации места жительства онлайн – через портал Дія станет доступной для украинцев, имеющих паспорта старого образца (паспорта-книжечки).

Кроме того, правительство вводит экспериментальный проект, позволяющий иностранцам в Украине пользоваться электронными услугами. Так, в приложении Дія будет отображаться вид на временное или постоянное жительство.

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Источник: Минцифры, Михаил Федоров