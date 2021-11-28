В Україні з 1 грудня стартує тестування онлайн-прописки через Дію: як долучитися

В Україні з 1 грудня цього року стартує масштабне бета-тестування реєстрації місця проживання (прописки) онлайн – через портал Дія.

Як поінформували в Міністерстві цифрової трансформації, досі така онлайн-послуга була доступна лише в 7 містах України (Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі).

Тепер же її поширять майже на всю країну. Однак для жителів кількох міст (Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва і Херсона) послуга з онлайн-оформлення місця проживання буде доступна трохи згодом.

Відтепер для оформлення місця реєстрації (чи зміни місця проживання) потрібно буде лише заповнити в зручний час заяву онлайн. Увесь процес займе один робочий день, протягом якого можна буде отримати послугу.

Відтак, не потрібно буде відвідувати державні установи та стояти в чергах.

– Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Щоб повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів. Але тепер це зміниться, – наголосили в міністерстві.

Чоловікам же не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік. Це все також можна буде зробити онлайн.

Долучитися до бета-тестування послуги можна вже зараз, зареєструвавшись за посиланням.

Потрібно заповнити анкету з кількох пунктів:

• обрати послугу (Декларування місця проживання/Зняття з місця проживання);

• вказати, чи є ви власником житла;

• вказати свій вік;

• навести особисті дані (прізвище, ім’я, по-батькові; номер телефону; адресу електронної пошти).

Як уточнили в Мінцифрі, для участі в бета-тестуванні потрібно:

• бути старше 14 років;

• мати податковий номер для заявника та власників (чи співвласників) житла;

• мати КЕП (кваліфікований електронний підпис) для заявника та власників житла;

• право власності на житло повинно бути внесено до Реєстру нерухомості (перевірити це можна за посиланням).

На початку листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким послуга реєстрації місця проживання онлайн – через портал Дія стане доступною для українців, які мають паспорти старого зразка (паспорти-книжечки).

Крім того, уряд запроваджує експериментальний проект, яким надає можливість іноземцям в Україні користуватися електронними послугами. Так, у застосунку Дія відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання.

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Джерело: Мінцифри, Михайло Федоров