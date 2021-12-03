Кабінет міністрів України пропонує заборонити дискримінацію працюючих жінок у період вагітності, пологів, а також вигодовування дитини.

Відповідний законопроект був підтриманий під час засідання уряду 2 грудня.

Як пояснили в Міністерстві економіки, зараз в українському трудовому законодавстві є низка застарілих норм, які фактично обмежують права жінки. Тому і був розроблений новий законопроект.

У цьому документі можна виділити низку ключових норм:

1. На законодавчому рівні забороняється дискримінація під час трудових відносин за ознакою вагітності.

2. Вагітним жінкам будуть надані гарантії на період медобстежень, рекомендованих лікарем. Зокрема, таку жінку мають звільнити від роботи на час обстежень та зберегти за нею середню зарплату.

3. Забороняється використання праці вагітних жінок та жінок, які вигодовують дитину віком до півтора року, на роботах із важкими чи шкідливими умовами, на підземних роботах. Забороняється залучати таких жінок до підіймання речей, маса яких перевищує норми.

4. Вагітних жінок, а також жінок, які вигодовують дитину до півтора року, не зможуть залучати до нічних і надурочних робіт, до праці у вихідні, святкові та неробочі дні, відправляти їх у відрядження.

5. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами повинна становити не менше 126 календарних днів.

6. Забороняється відмовляти жінкам під час вагітності та вигодовування дитини у прийнятті на роботу та знижувати їм зарплату.

7. Забороняється розривати трудовий договір з вагітними жінками, а також жінками, які мають дітей віком до 1,5 року (крім випадку ліквідації підприємства чи організації).

Тепер цей законопроект повинна розглянути Верховна Рада.

У вересні цього року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5388 про трудові відносини. Він повинен спростити порядок укладення трудових договорів і питання випробувального терміну.

Крім того, нардепи попередньо підтримали законопроект, який на законодавчому рівні врегульовує роботу фрілансерів.