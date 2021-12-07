Украина активно сотрудничает с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в том числе и в сфере здорового питания. И уже к концу года в нашей стране появится отдельный веб-портал, посвященный реформе питания в школах.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на Всеукраинском форуме Украина.30. Саммит Дети.

– Есть такие люди, и есть такие институты, которые сделали современный мир таким, каким мы его знаем. И их влияние повсюду. Мы живем в созданных ими атмосфере и смыслах. И именно таким является ЮНИСЕФ, — отметила первая леди.

Елена Зеленская напомнила, что ЮНИСЕФ был создан в декабре 1946 года. По ее словам, создание этой организации стало одной из поворотных точек в истории.

– Позаботиться о детях отдельно – сейчас обычная практика. А в то суровое время это действительно было новое мышление, новый этап в истории. Благодаря ЮНИСЕФ мы сейчас заботимся о детях, относимся к ним как к личностям с их неоспоримыми правами, – рассказала первая леди.

Елена Зеленская проинформировала, что сотрудничество с офисом ЮНИСЕФ в Украине сконцентрировано, в частности, на улучшении качества питания детей в образовательных учреждениях, распространении здорового образа жизни среди детей и молодежи, улучшении осведомленности о здоровом образе жизни и питании среди родителей и педагогов.

Рассказала первая леди и о планах на будущее. Речь идет, в частности, о реализации совместно с ЮНИСЕФ кампании здорового питания, а также о запуске специального веб-портала, посвященного реформе школьного питания.

– У нас большие ожидания от дальнейшего сотрудничества. Вскоре будет представлена концепция кампании здорового питания и развития здоровых пищевых привычек. И в канун нового года мы вместе с ЮНИСЕФ приступаем к реализации этой кампании. И продолжим делать это в следующем году. До конца года мы должны запустить веб-портал реформы школьного питания, и в следующем году продолжим развивать и наполнять этот веб-ресурс, — подчеркнула Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что сотрудничество Украины с ЮНИСЕФ сосредоточено не только на вопросах питания.

– Оно – о перезагрузке общества, об изменении мышления. Мы сотрудничаем в обеспечении равных прав и возможностей для мальчиков и девочек, в создании безбарьерного пространства для детей и семей с маленькими детьми, — отметила Елена Зеленская.

С началом нового учебного года в украинских школах начали действовать новые нормы питания. Теперь школьники должны есть меньше жира, сахара, соли и хлеба. Вместо этого — больше фруктов, мяса, молочных продуктов, рыбы и ягод.