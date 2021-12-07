Україна активно співпрацює з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), зокрема і в сфері здорового харчування. І вже до кінця року в нашій країні з’явиться окремий веб-портал, присвячений реформі харчування в школах.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час виступу на Всеукраїнському форумі Україна 30. Саміт Діти.

– Є такі люди, і є такі інституції, які зробили сучасний світ таким, яким ми його знаємо. І їхній вплив повсюди. Ми живемо у створених ними атмосфері та змістах. І саме таким є ЮНІСЕФ, – зазначила перша леді.

Олена Зеленська нагадала, що ЮНІСЕФ було створено в грудні 1946 році. За її словами, створення цієї організації стало однією з поворотних точок в історії.

– Подбати про дітей окремо – зараз звичайна практика. А в той суворий час це дійсно було нове мислення, новий етап в історії. Завдяки ЮНІСЕФ ми зараз піклуємося про дітей, ставимося до них як до особистостей із їхніми беззаперечними правами, – розповіла перша леді.

Олена Зеленська поінформувала, що співпраця з офісом ЮНІСЕФ в Україні сконцентрована, зокрема, на: поліпшенні якості харчування дітей в освітніх закладах, поширенні здорового способу життя серед дітей та молоді, покращенні обізнаності щодо здорового способу життя та харчування серед батьків і педагогів.

Розповіла перша леді і про плани на майбутнє. Йдеться, зокрема, про реалізацію спільно з ЮНІСЕФ кампанії здорового харчування, а також про запуск спеціального веб-порталу, присвяченого реформі шкільного харчування.

– У нас великі очікування від подальшої співпраці. Вже незабаром буде представлена концепція кампанії здорового харчування та розвитку здорових харчових звичок. І напередодні нового року ми разом із ЮНІСЕФ розпочинаємо реалізацію цієї кампанії. І продовжимо робити це наступного року. До кінця року маємо запустити веб-портал реформи шкільного харчування, і наступного року продовжимо розвивати та наповнювати цей веб-ресурс, – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що співпраця України з ЮНІСЕФ зосереджена не лише на питаннях харчування.

– Вона – про перезавантаження суспільства, про зміну мислення. Ми співпрацюємо в забезпеченні рівних прав та можливостей для хлопчиків та дівчаток, у створенні безбар’єрного простору для дітей і сімей з маленькими дітьми, – зазначила Олена Зеленська.

Із початком нового навчально року в українських школах почали діяти нові норми харчування. Відтепер школярі мають їсти менше жиру, цукру, солі та хліба. Натомість – більше фруктів, м’яса, молочних продуктів, риби та ягід.