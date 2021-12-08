По состоянию на 14:00 в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области подтвердили, что установлены личности всех погибших в аварии возле села Брусилов.

— Да, можем подтвердить, что личности всех погибших в ДТП под Брусиловом сейчас идентифицированы, — прокомментировали Фактам ICTV в пресс-службе полиции.

Напомним, что утром 7 декабря возле села Брусилов произошла авария с участием пассажирской маршрутки и фуры DAF.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика на отрезке пути между Сновянкой и Киселевкой не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением Борзна-Чернигов.

Сначала сообщалось, что в результате ДТП погибли 11 человек и семеро получили травмы. Сегодня сообщили, что число погибших возросло до 13 человек, семь человек госпитализированы в разные больницы Чернигова.

На месте аварии продолжают работать оперативный штаб, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

В полиции сообщили, что задержали водителя грузовика, причастного к смертельной аварии.

Ранее руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявил, что вероятным фактором, который мог повлечь за собой ДТП, были погодные условия.

Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский в своем видеообращении главной причиной трагедии назвал нарушение ПДД. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу.