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Факти / Україна / Суспільство

Ідентифіковано особи всіх 13 загиблих у ДТП під Черніговом

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ДТП чернігів сьогодні

Станом на 14.00 у Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області підтвердили, що встановлено особи усіх загиблих в аварії біля села Брусилів.

– Так, можемо підтвердити, що особи усіх загиблих у ДТП під Брусиловом наразі ідентифіковано, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі поліції.

Нагадаємо, що вранці 7 грудня біля села Брусилів сталася аварія за участю пасажирської маршрутки та фури DAF.

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За попередніми даними, 44-річний водій вантажівки на відрізку шляху між Снов’янкою та Киселівкою не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням Борзна-Чернігів.

Спочатку повідомлялося, що у результаті ДТП загинуло 11 людей та семеро отримали різні травми. Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих зросла до 13 осіб, сім людей перебувають у різних лікарнях Чернігова.

Наразі на місці аварії продовжують працювати оперативний штаб, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.

Також у поліції повідомили, що затримали водія вантажівки, причетного до смертельної аварії.

Раніше керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявив, що ймовірним фактором, який міг спричинити ДТП, були погодні умови.

Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні головною причиною трагедії назвав порушення правил дорожнього руху. Попередньо встановлено, що водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу.

Фото: Нацполіція

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