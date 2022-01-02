В 2022 году в Украине будет трижды меняться прожиточный минимум. Это предусмотрено государственным бюджетом на следующий год.
Соответственно, в 2022 году изменится размер ряда социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Прежде всего это касается помощи на детей.
Как изменится размер соцвыплат в 2022 году, минимальная зарплата, пенсии – читайте в материале.
Соцвыплаты на детей
Прожиточный минимум на детей в 2022 году
Согласно бюджету на следующий год, прожиточный минимум будет составлять для:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2 100 грн, с 1 июля – 2 201 грн, с 1 декабря – 2 272 грн;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается на год. Она выплачивается ежемесячно до момента достижения ребенком 18-летнего возраста.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью она составляет 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Соответственно для детей до 6 лет размер пособия будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн.
Поскольку размер прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет выше, то для них помощь с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.
Выплаты на детей-сирот
Согласно законодательству, размер выплат на детей-сирот составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.
Поэтому сумма социальной помощи в 2022 году будет такой же, как и размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство.
Выплаты матерям-одиночкам
Помощь матерям-одиночкам с июля 2020 года рассчитывается по новым правилам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
Размер выплат равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.
Алименты 2022: как изменится размер выплат
В Украине есть несколько размеров алиментов. Их назначают в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.
Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, который платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Для детей до 6 лет с 1 января он будет составлять 1 050 грн, с 1 июля — 1 100 грн, с 1 декабря — 1 136 грн. Для детей от 6 до 18 лет размер будет выше. С 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.
Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд в случае достаточности дохода плательщика алиментов.
Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов. Поэтому на ребенка до 6 лет 1 января это будет 21 тыс. грн, с 1 июля — 22 010 грн, с 1 декабря — 22 720 грн.
Для детей от 6 до 18 лет максимальный размер алиментов с 1 января будет на уровне 26 180 грн, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.
Выплаты беременным женщинам и размер декретных выплат
Декретные выплаты предусмотрены каждой беременной женщине в Украине. Их срок зависит от количества детей, которые вынашивает женщина:
- 126 дней (70 дней до и 56 дней после родов) — если женщина вынашивает одного ребенка;
- 140 дней (по 70 дней до и после родов) – если женщина вынашивает двоих детей.
Размер декретных выплат составляет 100% от средней заработной платы по месту работы. Рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет являться платой за один день декретного отпуска.
Неработающие женщины также могут обращаться за декретными выплатами. В этом случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 января такие выплаты составят 620 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.
Выплаты при рождении ребенка
Размер выплат при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Первая часть пособия выплачивается сразу, она составляет 10 320 грн. Оставшуюся сумму родители получают в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).
Помощь при рождении ребенка в 2022 году может увеличиться до 50 тыс. грн, если Верховная Рада примет соответствующий закон.
Пакет малыша
Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. Поэтому родители смогут получить:
- с 1 января — 6 300 грн;
- с 1 июля — 6 603 грн;
- с 1 декабря — 6 816 грн.
Но эти деньги нужно потратить в течение года на определенные группы детских товаров в магазинах, которые участвуют в проекте Монетизация одноразовой натуральной помощи.
Соцвыплаты на взрослых
Прожиточный минимум на 2022 год
Прожиточный минимум-2022 на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля – 2 508 грн, с 1 декабря – 2 589 грн.
Для трудоспособных лиц он будет немного другим: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.
Минимальная зарплата
Заработная плата в Украине с 1 января составит 6 500 грн. В то же время уже осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.
Поэтому с 1 октября размер минимальной заработной платы-2022 в Украине составит 6 700 грн.
Минимальная пенсия
С 1 января 2022 году состоится первое повышение минимальной пенсии-2022 в Украине. Ее размер вырастет до 1 934 грн.
В следующий раз минимальная пенсия-2022 в Украине вырастет с 1 июля. Тогда ее повысят до 2 027 грн, а с 1 декабря – до 2 093 грн.