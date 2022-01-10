День метро у світі відзначають 10 січня. Саме цього дня в Лондоні 159 років тому, у 1863 році, відкрився перший метрополітен у світі.

Із 06.00 між сімома станціями з інтервалом руху 15 хвилин курсували шість поїздів із чотирма вагонами в кожному.

За перший день роботи метро було здійснено 120 поїздок та перевезено 38 тис. пасажирів.

У Києві ідея підземної залізниці вперше виникла в 1884 році. А днем офіційного відкриття перших п’яти станцій столичного метрополітену є 12 листопада 1960 року.

У День метро Факти ICTV пропонують ознайомитися із десятьма фактами про київську підземку.

Станція Арсенальна є найглибшою у світі. Щоб спуститися на глибину 105,5 м, необхідно скористатися двома ескалаторами.

Станції Вокзальна, Університет, Хрещатик та Арсенальна є пам’ятками архітектури місцевого значення.

Станція Золоті ворота є однією з найкрасивіших станцій Європи та світу. Якщо пройти платформою за годинниковою стрілкою, то на мозаїчних орнаментах можна простежити історію стародавнього Києва.

Загальна кількість ескалаторів у Київському метрополітені – 124 шт. Вони рухаються зі швидкістю не більше 1 м/сек. та розташовані під кутом 30°. Поручні рухаються швидше, щоб пасажирові доводилось частіше переставляти руку назад та ненароком не заснути.

Найдовший ескалатор – на станції Хрещатик. Він налічує 743 сходинки.

Найдовша відстань – між станціями Видубичі та Славутич. Її потяги долають за 6 хв. А найкоротша – між Хрещатиком і Театральною – 1 хв. 50 сек.

На зеленій гілці є дві станції-привиди – Теличка (або Наддніпрянська) та Львівська Брама.

Перша планувалася як технічна в районі зі щільною промисловою забудовою, але перетворилась на “привид”, оскільки більшість навколишніх заводів не працює.

Інша розташована в тунелі між станціями Лук’янівська та Золоті ворота. Попри те, що була майже добудована ще в 1997 році, план її реконструкції не вдалося затвердити.

У метро немає сміттєвих урн із міркувань безпеки. По-перше, це найбільш “зручне місце” для залишення якогось вибухового пристрою.

По-друге, звичайний недопалок, кинутий у смітник, може спричинити пожежу. Саме з цієї причини в 1987 році у Великій Британії на станції Kings Cross загинула 31 людина.

Усі 46 підземних станцій метро можна використовуватися як укриття. Вони можуть вмістити близько 200 тис. осіб. У випадку хімічної чи ядерної загрози спеціальні заслінки можуть закритися за 10-15 хв.

У метро не може зникнути повітря через велику кількість вентиляційних установок, які постійно нагнітають повітря під землю.

У разі надзвичайної ситуації, коли підземку використовуватимуть як бомбосховище, доступ повітря почнуть забезпечувати дизельні генератори.