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Факты / Украина / Общество

Взрывчатку не нашли: в Киеве открыли станцию метро Позняки

Юля Захарченко редактор ленты
Метро Києва

Станцию метро Позняки в Киеве закрыли для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании.

Обновлено в 19.25. Станцию метро Позняки осмотрели. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

По данным Киевской городской государственной администрации, правоохранители, работники Киевского метрополитена и специалисты проверили информацию о возможных взрывоопасных предметах на станции.

Днем ранее появились данные о возможном минировании международных аэропортов Киев (Жуляны) и Борисполь.

В этот же день специалисты и полицейские проверяли информацию о минировании торгово-развлекательных центров в Киеве. Среди них – Gulliver, Ocean Plaza и Универмаг Украины.

Украинцы заметили, что за последние несколько дней значительно увеличилось количество сообщений о минировании в Киеве и других городах Украины.

Правоохранители обязаны проверять все заявления, потому что жертвами взрывов могут стать сотни местных жителей и туристов из других стран.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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