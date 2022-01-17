Станцію метро Позняки у Києві зачинили для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Оновлено о 19.25. Станцію метро Позняки оглянули. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даними Київської міської державної адміністрації, правоохоронці, працівники Київського метрополітену та фахівці перевірили інформацію про можливі вибухонебезпечні предмети на станції.

Днем раніше з’явилися дані про можливе мінування міжнародних аеропортів Київ (Жуляни) та Бориспіль.

У цей же день фахівці та поліцейські перевіряли інформацію про мінування торгово-розважальних центрів у Києві. Серед них – Gulliver, Ocean Plaza та Універмаг Україна.

Українці помітили, що протягом останніх декількох днів значно збільшилася кількість повідомлень про мінування у Києві та інших містах України.

Правоохоронці зобов’язані перевіряти всіх заяви, тому що жертвами вибухів можуть стати сотні місцевих жителів та туристів з інших країн.