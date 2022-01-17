Украинкам не нужно прямо сейчас спешить становиться на воинский учет, ведь штрафы за несвоевременное осуществление этой процедуры в 2022 году не предусмотрены. Кроме того, Министерство обороны готовит ряд изменений.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года продлится переходный период, — отметила она.

Маляр уточнила, что в течение 2022 года штрафы за избежание воинского учета не будут взиматься.

Кроме того, Министерство обороны Украины готовит ряд изменений по воинскому учету, в том числе и женщин:

• Осуществляется работа по упрощению порядка постановки на учет. Так, рассматривается возможность упрощения всех процедур как для мужчин, так и для женщин. Речь идет, в частности, о так называемой цифровизации процессов, которые можно перевести в онлайн-формат.

• В министерстве изучают вопросы приоритетности профессий, связанных с военно-учетными специальностями. Ранее Минобороны существенно расширило список таких профессий для женщин, которым нужно обязательно встать на воинский учет. По словам Маляр, здесь возможны изменения.

• Кроме того, возможны изменения в вопросе наложения штрафов за уклонение от воинского учета.