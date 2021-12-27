Страна уже несколько дней гудит после указа Министерства обороны Украины. Согласно ему, в 2022 году женщины более сотни профессий обязаны стать на воинский учет. В списке профессий для военнообязанных женщин теперь не только медработницы, но и журналистки, программисты, юристы, бухгалтеры, хореографы, работницы гостиниц и ресторанов. Словом, в списке чуть ли не все самые популярные профессии. В ВСУ призывают не сеять панику и не бежать в военкомат уже завтра.

Что этому предшествовало?

В марте этого года Верховная Рада приняла изменения в закон О воинской обязанности и военной службе. В нем, в частности, говорится и о том, что перечень профессий, “родственных соответствующей военно-учетной специальности”, должно утверждать Министерство обороны (ранее этот список утверждало правительство).

Женщины, работающие или получившие специальность по профессии из списка Минобороны, в обязательном порядке берутся на воинский учет военнообязанных. Уже в октябре Министерство обороны издает указ № 313, в котором добавляет более 100 профессий в список. И там теперь официантки, маркетологи, издатели, фотографы и социальные работницы.

Что говорят в Вооруженных Силах Украины?

Там созвали срочную пресс-конференцию, только когда указ министра обороны начал вызывать вопросы и у журналистов, и у самих украинок. Заверили, что уже завтра бежать в военкомат не нужно. Чтобы все украинки, которые получили или работают по профессии, родственной с военной специальностью, стали на учет, заложили год. А уже в 2023-м собираются штрафовать и украинок, которые не стоят на воинском учете (от 850 до 1 700 грн), и работодателей, принимающих таких женщин на работу (5 100 – 8 500 грн). Воинская обязанность касается женщин от 18 до 60 лет и пригодных к службе по состоянию здоровья.

Правда, после того, как украинцы в сети удивлялись, для чего в список добавили такое количество профессий, депутат от фракции Слуга народа и глава парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил: Минобороны согласилось сократить новый перечень профессий.

Воинскую обязанность для большего количества женщин-специалистов в ВСУ объяснили тем, что теперь появится четкое понимание того, представительницы каких, дефицитных и родственных военным, специальностей могут быть привлечены во время обороны страны.

К слову, в действующем законе О военной службе говорится, что в случае военного времени в Украине женщин, состоящих на учете в военкомате, могут привлекать в ряды ВСУ и к обороне страны. Но в мирное время только добровольно или по контракту. В ВСУ призывают не путать понятия воинской обязанности и военной службы.

Реакция украинок

В настоящее время на воинском учете уже более 10 тыс. женщин, говорят в ВСУ. Одна из них – Анна Журавель. Она врач-психолог. На воинском учете уже больше 10 лет, поскольку училась в медицинском институте, а для медиков военная кафедра обязательна.

– Это значит иметь документ, что ты военнообязанный человек, и в случае наступления такой ситуации, когда нужно будет, ты должен идти и отвечать своими знаниями перед государством, — рассказала она.

В 2014 году Анна ходила в военкомат, но ей сказали, что она больше нужна в тылу сейчас, потому что будут возвращаться военные, которым понадобится психологическая помощь. Психолог призывает не паниковать, ведь воинский учет не означает необходимость идти на фронт в случае военного времени.

– Эти люди могут быть полезны в тылу, эти люди могут помогать делать какие-то хорошие дела на самом деле. На самом фронте я не думаю, что они будут полезны, потому что чтобы они были полезны, их нужно научить сохранять свою жизнь и научиться самообороне. Это очень сложное дело, большинство людей в этом ничего не понимает, — подчеркнула Анна Журавель.

Указ Министерства обороны разлетелся в сети. Кто-то паниковал, кто-то вообще думал, что это фейк. Кто-то в первый день пошел подавать документы в военкомат:

Или критиковал такой шаг министерства:

Как встать на учет?

Онлайн такая процедура вряд ли появится, говорят в ВСУ. Ибо для того, чтобы стать на учет в военкомате, нужно пройти медосмотр. К тому же, всю процедуру взятия на учет нужно пройти по месту регистрации. Если вы проживаете в другом городе, чем прописаны, все равно нужно появиться именно в том военкомате, куда относится ваш регистрационный адрес.

Таким образом, украинкам нужно будет приготовить следующие документы:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

копия диплома об образовании;

копия свидетельства о браке и рождении детей;

справка о прохождении медкомиссии в военном комиссариате;

и три глянцевые фотографии формата 3*4 см.

Перед визитом следует уточнить график работы военкомата. К примеру, в некоторых столичных документы принимают всего два дня в неделю. Но в ВСУ заявили, что в случае необходимости военкоматы будут работать с понедельника по пятницу. В военкомате должны объяснить, пригодна ли женщина для того, чтобы стать на воинский учет.

В ВСУ понимают, сколько вопросов может возникнуть у украинок из-за новшеств, поэтому советуют обращаться на горячую линию.

Опыт Израиля

Это, наверное, один из наиболее распространенных примеров. В Израиле на воинский учет обязательно должны стать пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 лет. Но женщину не будут призывать, если она имеет детей или замужем. Мужчины служат три года в армии, а женщины – два.

Первая повестка в военкомат женщинам приходит в старшей школе, и уже в зависимости от знаний или способностей определяют, где именно они будут служить, рассказала Фактам ICTV жительница Израиля Анна Гинсбург.

– Девушки служат два свои года или чуть меньше, после этого они свободны. Только если они служат на каких-то очень определенных должностях, могут остаться на резервистскую службу. По состоянию здоровья, конечно, могут не взять. Например, если вес девушки очень маленький, анорексия, то ее могут не взять в армию. То же самое касается парней, – отметила Анна Гинсбург.

Но, несмотря на обострение в стране, Анну ни разу не вызывали в военкомат после службы.

– В Израиле очень часто бывают разные военные события. Почти каждый год. Но никогда я не получала никаких повесток, это не принято. И даже ни разу это на повестку не поднималось, чтобы женщин призывать, – рассказала она.