РФ стягивает войска к границе Украины – ГУР

Российская Федерация продолжает стягивать свои войска к украинским границам.

По данным Главного управления разведки, наращивание войск выявлено на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

— С начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ свыше семи тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, – сообщает ГУР.

По данным разведки, помимо прочего Россия поставляет в Донецкую и Луганскую областей другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Более того, Россия развернула на оккупированных территориях сеть вербовочных центров, которые набирают наемников, которых отправляют на Донбасс после интенсивных курсов подготовки.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Россию от вторжения в Украину. По ее словам, РФ столкнется с сопротивлением, если решит применить вооруженную агрессию.

Трасс сравнила ситуацию на украинской границе с войной в Афганистане или Чечне. Она считает, что Кремль не учится на собственных ошибках и истории.

Глава МИД Соединенного Королевства отметила, что Украина является гордой страной, которая уже много раз сталкивалась с вторжениями и пережила Голодомор.

Источник: ГУР