РФ стягує війська до кордону України – ГУР

Російська Федерація продовжує стягувати війська до українських кордонів.

За даними Головного управління розвідки, нарощування військ виявлено на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

– З початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним та автомобільним транспортом з території РФ понад сім тисяч тонн пального, кілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, – повідомляє ГУР.

За даними розвідки, Росія постачає до Донецької та Луганської областей інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем та мінометів.

Більше того, Росія розгорнула на окупованих територіях мережу вербувальних центрів, які набирають найманців, яких відправляють на Донбас після інтенсивних курсів підготовки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс застерегла Росію від вторгнення в Україну. За її словами, РФ зіткнеться із опором, якщо вирішить застосувати озброєну агресію.

Трасс порівняла ситуацію на українському кордоні з війною в Афганістані чи Чечні. Вона вважає, що Кремль не вчиться на власних помилках та історії.

Голова МЗС Сполученого Королівства зазначила, що Україна є гордою країною, яка вже багато разів стикалася із вторгненнями та пережила Голодомор.

Джерело: ГУР