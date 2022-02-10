Министерство развития общин и территорий утвердило единый дизайн для школьных столовых.

В руководстве министерства рассматриваются два варианта пищевых блоков в учебных заведениях: универсальный и сложный.

Специалисты считают, что комплексный подход к обновлению пищеблоков позволит не только создать надлежащее эстетическое пространство, но и повысить технологичность производственных процессов благодаря переходу на новые стандарты организации питания.

– В этом году на модернизацию пищеблоков выделена отдельная субвенция в размере 1,5 млрд грн. Мы хотим, чтобы как можно больше общин получили средства на обновление пищевых блоков и столовых, — сказал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

В проекте обновления столовых предусматривается две разновидности кухонь: классическая и опорная. Классическая кухня будет обеспечивать собственные потребности в питании учащихся. Опорный вариант предусматривает отдельную кухню, откуда продукты будут доставлять в заведения среднего образования, где организация горячего питания невозможна и/или экономически нецелесообразна.

Универсальный вариант

Этот проект дизайна пищеблоков подразумевает подвесной потолок. В столовых будут стены и колонны, которые можно раскрасить акриловой однотонной краской. Для защиты детей от солнца на окнах планируется разместить жалюзи.

Мебель в столовой будет сделана из ДСП, которая будет иметь металлический каркас. Кроме того, в помещении будут подвесные светильники и накладные умывальники.

Согласно проекту, универсальным цветом для мебели будет выбран белый.

Новые столовые для нового меню: в Минрегионе презентовали модернизированные школьные пищеблоки / 4 фотографии

Сложный вариант

Этот дизайн подразумевает разрисованные стены, а на колоннах будут размещены деревянные панели.

Мебель также будет однотонного цвета, но создана из экологических материалов.

На фото можно увидеть желтые стулья и серые столы.

На окнах этого варианта столовой разместят рулонные шторы.

Новые столовые для нового меню: в Минрегионе презентовали модернизированные школьные пищеблоки / 4 фотографии

В Украине с начала января обновили меню для детей в школах, но такое новаторство быстро подверглось критике в социальных сетях.

Некоторые родители были недовольны тем, что их дети возвращаются из школы голодные, другие называли блюда невкусными из-за отсутствия соли и сахара.

Фото: Минрегион