Министерство развития общин и территорий утвердило единый дизайн для школьных столовых.
В руководстве министерства рассматриваются два варианта пищевых блоков в учебных заведениях: универсальный и сложный.
Специалисты считают, что комплексный подход к обновлению пищеблоков позволит не только создать надлежащее эстетическое пространство, но и повысить технологичность производственных процессов благодаря переходу на новые стандарты организации питания.
– В этом году на модернизацию пищеблоков выделена отдельная субвенция в размере 1,5 млрд грн. Мы хотим, чтобы как можно больше общин получили средства на обновление пищевых блоков и столовых, — сказал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.
В проекте обновления столовых предусматривается две разновидности кухонь: классическая и опорная. Классическая кухня будет обеспечивать собственные потребности в питании учащихся. Опорный вариант предусматривает отдельную кухню, откуда продукты будут доставлять в заведения среднего образования, где организация горячего питания невозможна и/или экономически нецелесообразна.
Универсальный вариант
Этот проект дизайна пищеблоков подразумевает подвесной потолок. В столовых будут стены и колонны, которые можно раскрасить акриловой однотонной краской. Для защиты детей от солнца на окнах планируется разместить жалюзи.
Мебель в столовой будет сделана из ДСП, которая будет иметь металлический каркас. Кроме того, в помещении будут подвесные светильники и накладные умывальники.
Согласно проекту, универсальным цветом для мебели будет выбран белый.
Сложный вариант
Этот дизайн подразумевает разрисованные стены, а на колоннах будут размещены деревянные панели.
Мебель также будет однотонного цвета, но создана из экологических материалов.
На фото можно увидеть желтые стулья и серые столы.
На окнах этого варианта столовой разместят рулонные шторы.
В Украине с начала января обновили меню для детей в школах, но такое новаторство быстро подверглось критике в социальных сетях.
Некоторые родители были недовольны тем, что их дети возвращаются из школы голодные, другие называли блюда невкусными из-за отсутствия соли и сахара.
Фото: Минрегион