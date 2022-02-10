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Нові їдальні для нового меню: у Мінрегіоні презентували модернізовані шкільні харчоблоки

Ілля Нежигай редактор стрічки
Нові їдальні для нового меню: у Мінрегіоні презентували модернізовані шкільні харчоблоки

Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдиний дизайн для шкільних їдалень.

У посібнику міністерства розглядаються два варіанти харчових блоків у закладах освіти: універсальний та складний.

Фахівці вважають, що комплексний підхід до оновлення харчоблоків дозволить не тільки створити належний естетичний простір, а й підвищити технологічність виробничих процесів, завдяки переходу на нові стандарти організації харчування.

– Цьогоріч на модернізацію харчоблоків виділена окрема субвенція у розмірі 1,5 млрд грн. Ми дуже хочемо, аби якомога більше громад отримали кошти на оновлення харчових блоків та їдалень, — сказав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

У проєкті оновлення їдалень передбачається два різновиди кухонь: класична та опорна. Класична кухня буде забезпечувати власні потреби у харчуванні учнів. Опорний варіант передбачатиме відокремлену кухню, звідки продукти будуть доставляти в заклади середньої освіти, де організація гарячого харчування є неможливою та/або економічно недоцільною.

Універсальний варіант

Цей проєкт дизайну харчоблоків передбачає підвісну стелю. В їдальнях будуть стіни та колони, які можна буде розфарбувати акриловою однотонною фарбою. Для захисту дітей від сонця на вікнах планується розмістити жалюзі.

Меблі в їдальнях будуть зроблені з ДСП, що матимуть металевий каркас. Крім того, в приміщені будуть підвісні світильники та накладні умивальники.

Згідно з проєктом, універсальним кольором для меблів буде обрано білий.

Нові їдальні для нового меню: у Мінрегіоні презентували модернізовані шкільні харчоблоки / 4 фотографии

Складний варіант

Цей дизайн передбачає розмальовані стіни, а на колонах будуть розміщені дерев’яні панелі.

Меблі також матимуть однотонний колір, але будуть створені з екологічних матеріалів.

На фото можна побачити жовті стільці та сірі столи.

На вікнах цього варіанту їдальні розмістять рулонні штори.

Нові їдальні для нового меню: у Мінрегіоні презентували модернізовані шкільні харчоблоки / 4 фотографии

В Україні з початку січня оновили меню для дітей у школах, але таке новаторство швидко зазнало критики у соціальних мережах.

Дехто з батьків був незадоволений тим, що їхні дітлахи повертаються зі школи голодними, інші називали страви несмачними через відсутність солі та цукру.

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Фото: Мінрегіон

Джерело: Мінрегіон

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