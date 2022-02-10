Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдиний дизайн для шкільних їдалень.
У посібнику міністерства розглядаються два варіанти харчових блоків у закладах освіти: універсальний та складний.
Фахівці вважають, що комплексний підхід до оновлення харчоблоків дозволить не тільки створити належний естетичний простір, а й підвищити технологічність виробничих процесів, завдяки переходу на нові стандарти організації харчування.
– Цьогоріч на модернізацію харчоблоків виділена окрема субвенція у розмірі 1,5 млрд грн. Ми дуже хочемо, аби якомога більше громад отримали кошти на оновлення харчових блоків та їдалень, — сказав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.
У проєкті оновлення їдалень передбачається два різновиди кухонь: класична та опорна. Класична кухня буде забезпечувати власні потреби у харчуванні учнів. Опорний варіант передбачатиме відокремлену кухню, звідки продукти будуть доставляти в заклади середньої освіти, де організація гарячого харчування є неможливою та/або економічно недоцільною.
Універсальний варіант
Цей проєкт дизайну харчоблоків передбачає підвісну стелю. В їдальнях будуть стіни та колони, які можна буде розфарбувати акриловою однотонною фарбою. Для захисту дітей від сонця на вікнах планується розмістити жалюзі.
Меблі в їдальнях будуть зроблені з ДСП, що матимуть металевий каркас. Крім того, в приміщені будуть підвісні світильники та накладні умивальники.
Згідно з проєктом, універсальним кольором для меблів буде обрано білий.
Складний варіант
Цей дизайн передбачає розмальовані стіни, а на колонах будуть розміщені дерев’яні панелі.
Меблі також матимуть однотонний колір, але будуть створені з екологічних матеріалів.
На фото можна побачити жовті стільці та сірі столи.
На вікнах цього варіанту їдальні розмістять рулонні штори.
В Україні з початку січня оновили меню для дітей у школах, але таке новаторство швидко зазнало критики у соціальних мережах.
Дехто з батьків був незадоволений тим, що їхні дітлахи повертаються зі школи голодними, інші називали страви несмачними через відсутність солі та цукру.
Фото: Мінрегіон