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Росія зняла блокаду частини акваторії Азовського моря

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія зняла блокаду частини акваторії Азовського моря

Російська Федерація зняла блокаду частини акваторії Азовського моря. Про це Фактам ICTV підтвердили в пресцентрі Держприкордонслужби.

– Ми отримали від Держгідрографії підтвердження, що південну частину Азовського моря не буде охоплювати район проведення маневрів російських кораблів. Тобто повідомлення, яке було напередодні, про закриття проходу – скасовано, – зазначила речниця регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталя Гуменюк.

Наразі іншої інформації щодо акваторії Чорного моря у прикордонників немає.

10 лютого міноборони РФ повідомило про захід загону великих десантних кораблів російського флоту до окупованого Севастополя. Кораблі завершили перехід навколо Європи і зайшли на головну базу Чорноморського флоту.

Тоді Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із блокуванням частини акваторії Чорного та Азовського морів з боку російських кораблів. А міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав наших партнерів та світове суспільство щодо рішучих дій у відповідь на блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів.

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Фото: Міноборони РФ

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