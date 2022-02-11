Російська Федерація зняла блокаду частини акваторії Азовського моря. Про це Фактам ICTV підтвердили в пресцентрі Держприкордонслужби.

– Ми отримали від Держгідрографії підтвердження, що південну частину Азовського моря не буде охоплювати район проведення маневрів російських кораблів. Тобто повідомлення, яке було напередодні, про закриття проходу – скасовано, – зазначила речниця регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталя Гуменюк.

Наразі іншої інформації щодо акваторії Чорного моря у прикордонників немає.

10 лютого міноборони РФ повідомило про захід загону великих десантних кораблів російського флоту до окупованого Севастополя. Кораблі завершили перехід навколо Європи і зайшли на головну базу Чорноморського флоту.

Тоді Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із блокуванням частини акваторії Чорного та Азовського морів з боку російських кораблів. А міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав наших партнерів та світове суспільство щодо рішучих дій у відповідь на блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів.

Фото: Міноборони РФ