В Киеве все учебные заведения имеют места, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации выполняют функции укрытия. В то же время, все руководители этих заведений получили инструкции, как действовать в случае ЧС.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы КГГА по вопросам образования и науки Валентин Мондриевский. Брифинг был посвящен мерам, предпринимаемым столичными властями в связи с возможной дальнейшей агрессией России.

– Все учебные заведения, дошкольные, школы и внешкольные, работают в штатном режиме… Никакой паники быть не должно. Все учебные заведения, школы знают, как действовать во внештатных ситуациях. Каждый директор школы и каждый учитель несет персональную ответственность за здоровье и безопасность детей, – отметил он.

Мондриевский уточнил, что главная задача – сохранять спокойствие. При чрезвычайной ситуации дети должны слушать педагогов и выполнять их рекомендации.

Мондриевский напомнил, что в Киеве есть 425 коммунальных школ (без учета частных). И каждый директор проинструктирован, как поступать во время чрезвычайных ситуаций. В коллективах учебных заведений провели совещания и инструктаж.

По словам заместителя главы КГГА, в случае возникновения ЧС детей разделят на возрастные группы.

– Первоначально обращаем внимание на безопасность самых маленьких. В каждой школе для маленьких детей обеспечены укрытия. Для средней и старшей школы предусмотрены укрытия недалеко от школ, – подчеркнул Мондриевский.

Он уточнил, что наиболее надежным укрытием остаются подземные станции метрополитена. Поэтому учебные заведения, которые находятся рядом, могут воспользоваться ими.

Мондриевский напомнил, что все эти укрытия размещены на сайте КГГА.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к функционированию в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

По его словам, в городе в последние годы втрое увеличили количество укрытий. Кличко также заверил, что в случае чрезвычайной ситуации системы управления Киевом, ТЭЦ и инфраструктура смогут работать бесперебойно до 10 суток.