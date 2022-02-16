У Києві всі заклади освіти мають місця, які в разі виникнення надзвичайної ситуації виконують функції укриття. Водночас усі керівники цих закладів отримали інструкції, як діяти у випадку НС.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА з питань освіти і науки Валентин Мондриївський. Брифінг було присвячено заходам, яких вживає столична влада у зв’язку з можливою подальшою агресією Росії.

– Всі заклади освіти, дошкільні, школи і позашкільні, працюють у штатному режимі… Ніякої паніки бути не повинно. Всі заклади освіти, школи знають, як діяти в позаштатних ситуаціях. Кожен директор школи та кожен учитель несе персональну відповідальність за здоров’я і безпеку дітей, – зазначив він.

Мондриївський уточнив, що головне завдання – зберігати спокій. У разі надзвичайної ситуації діти повинні слухати педагогів та виконувати їхні рекомендації.

Мондриївський нагадав, що в Києві є 425 комунальних шкіл (без врахування приватних). І кожен директор проінструктований, як діяти під час надзвичайних ситуацій. У колективах навчальних закладів провели наради та інструктаж.

За словами заступника голови КМДА, в разі виникнення НС, дітей розділять на вікові групи.

– Первинно звертаємо увагу на безпеку наймолодших. У кожній школі для маленьких діток забезпечені укриття. Для середньої і старшої школи передбачені укриття неподалік від шкіл, – наголосив Мондриївський.

Він уточнив, що найбільш надійним укриттям залишаються підземні станції метрополітену. Тому заклади освіти, які розташовані поруч, можуть скористатися ними.

Мондриївський нагадав, що всі ці укриття розміщені на сайті КМДА.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що об’єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці працюють у режимі підготовки до функціонування в умовах можливої надзвичайної ситуації.

За його словами, в місті протягом останніх років утричі збільшили кількість укриттів. Кличко також запевнив, що в разі виникнення надзвичайної ситуації системи управління Києвом, ТЕЦ та інфраструктура зможуть працювати безперебійно до 10 діб.