В Украине в этом году планируют раздать несколько миллионов смартфонов вакцинированным от Covid-19 пенсионерам (по программе єСмартфон). При этом рассматриваются варианты мобильных телефонов стоимостью до 5 тыс. грн.

Об этом рассказал в одном из интервью первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, бесплатные смартфоны от государства смогут получить Covid-вакцинированные граждане старше 60 лет. Сейчас это 3,5 млн украинцев.

Деньги на программу планируют привлечь из внешних и внутренних кредитных ресурсов.

Как объяснил Вискуб, программа єСмартфон имеет несколько целей: во-первых, стимулирование людей делать прививки; во-вторых – привлечение пожилых людей к пользованию цифровыми услугами, что поможет уменьшить расходы на администрирование госпрограмм (например, таких, как выдача субсидий).

– Мы хотим, чтобы такие услуги, как е-субсидии, стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали на маршрутке в райцентр, чтобы ее оформить, а делали бы это на смартфоне в один клик. Это не только им будет удобно, но и существенная экономия для государства, – отметил замминистра.

Когда начнут раздавать смартфоны

В Минцифры планируют начать сбор заявок в апреле этого года. А на лето планируется раздача первых смартфонов.

Весь проект рассчитан на срок до трех лет. В 2022 году хотят раздать “несколько миллионов смартфонов”.

Партнерами программы єСмартфон будут банки.

– Мы в пятницу в Офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними этот вопрос. Мы хотим, чтобы пользователь приходил за получением смартфона сразу в банк. Там будет предоставляться определенный пакет услуг: обучение, замена сим-карты и тому подобное, – объяснил Алексей Вискуб.

Какие смартфоны будут раздавать

В Минцифры изучают возможность процедуры закупки смартфонов.

Сейчас проходят переговоры как с компанией Samsung, так и с украинскими внутренними производителями.

– От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ. Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тыс. грн. Мы хотели бы, конечно, влезть в четыре. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC. eSIM мы пока убрали. Он делает закупку значительно дороже. Хотя eSIM решил бы много наших проблем с точки зрения привязки к конкретному абоненту, — подчеркнул Вискуб.

Министерство совместно с мобильными операторами рассматривают меры, которые не позволят другим людям пользоваться выданным государством смартфоном.

– Мы с мобильными операторами нашли способ контроля. И точно обеспечим, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества. Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность использования устройства. Это один из подходов, – рассказал Вискуб.

Программу єСмартфон в начале февраля анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что вскоре все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства новые современные смартфоны.

Источник: dev.ua