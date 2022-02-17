В Україні цього року планують роздати кілька мільйонів смартфонів вакцинованим проти Covid-19 пенсіонерам (за програмою єСмартфон). При цьому розглядаються варіанти мобільних телефонів вартістю до 5 тис. грн.

Про це розповів в одному з інтерв’ю перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

За його словами, безкоштовні смартфони від держави зможуть отримати Covid-вакциновані громадяни старше 60 років. Наразі це 3,5 млн українців.

Гроші ж на програму планують залучити із зовнішніх та внутрішніх кредитних ресурсів.

Як пояснив Вискуб, програма єСмартфон має кілька цілей: по-перше, стимулювання людей робити щеплення; по-друге – залучення людей похилого віку до користування цифровими послугами, що допоможе зменшити витрати на адміністрування держпрограм (наприклад, таких як видача субсидій).

– Ми хочемо, щоб такі послуги, як е-субсидії, стали доступні і літнім людям. Щоб вони не їхали маршруткою до райцентру, аби її оформити, а робили б це на смартфоні в один клік. Це не тільки їм буде зручно, але і суттєва економія для держави, – зазначив заступник міністра.

Коли почнуть роздавати смартфони

У Мінцифри планують розпочати збір заявок у квітні цього року. А на літо запланована роздача перших смартфонів.

Весь проєкт розрахований на термін до трьох років. У 2022 році хочуть роздати “кілька мільйонів смартфонів”.

Партнерами програми єСмартфон будуть банки.

– Ми в п’ятницю в Офісі президента збирали всі банки, обговорювали з ними це питання. Ми хочемо, щоб користувач приходив за отриманням смартфона відразу в банк. Там буде надаватися певний пакет послуг: навчання, заміна сім-карти тощо, – пояснив Олексій Вискуб.

Які смартфони роздаватимуть

У Мінцифри вивчають можливість процедури закупівлі смартфонів.

Зараз проходять переговори як із компанією Samsung, так і з українськими внутрішніми виробниками.

– Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під це замовлення. Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тис. грн. Ми хотіли б, звичайно, влізти до чотирьох. Час покаже. Ми дали їм початкові вимоги. Хочемо, щоб там був NFC. eSIM ми поки прибрали. Він істотно здорожчує закупівлю. Хоча eSIM би вирішив багато наших проблем з точки зору прив’язки до конкретного абонента, – наголосив Вискуб.

Міністерство спільно з мобільними операторами розглядають заходи, які не дозволять іншим людям користуватися виданим державою смартфоном.

– Ми з мобільними операторами знайшли спосіб контролю. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства. Мобільні оператори пропонують нам установку спеціального застосунку, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів, – розповів Вискуб.

Програму єСмартфон на початку лютого анонсував президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що невдовзі усі вакциновані українці, старші за 60 років, отримають від держави нові сучасні смартфони.

Джерело: dev.ua