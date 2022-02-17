В случае, если Россия прибегнет к агрессии, направленной против Киева, метрополитен и наземный общественный транспорт столицы будут работать по специально разработанному мобилизационному плану.

Об этом рассказал сегодня на брифинге директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

• Особенности работы метрополитена

Руслан Кандибор напомнил, что метрополитен имеет постройки двойного назначения, которые используются как для перевозки пассажиров, так и для защиты населения (как укрытие).

В условиях чрезвычайной ситуации метрополитен столицы:

1. Будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры утром и вечером – по три часа в пиковое время.

– Метро в это время будет перевозить только людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Это будет утром и вечером, примерно шесть часов – по три часа в пиковое время, – объяснил Кандибор.

2. Все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие. Для этого он снабжен специальными помещениями, где есть все, что нужно для временного пребывания людей.

Столичный метрополитен имеет электрическое автономное питание, артезианские скважины для воды и фильтровентиляционные установки для очистки воздуха. Кроме того, каждая станция оснащена герметизирующими затворами (для предотвращения попадания ядовитых газов внутрь).

На каждой станции метрополитена есть дефибрилляторы. А в кассах и на постах полиции на каждой станции есть аптечки для оказания первой медпомощи.

3. В случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию граждан в определенные места сбора.

– Разработаны специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме укрытия, остановки движения поездов и размещения в них населения с последующим вывозом в определенные места. Станции закрываются во время укрытия для защиты населения и работников метрополитена, — уточнил Кандибор.

4. Работа “красной ветки” метро на левом берегу Днепра в случае ЧС будет остановлена.

– Поскольку эта ветка открыта и наиболее уязвима в случае бомбардировки или ракетных атак, — подчеркнул Кандибор.

5. Будут разработаны специальные автобусные маршруты для подвоза людей к месту посадки в метрополитен (для дальнейшей доставки их на объекты критической инфраструктуры).

Как объяснил директор департамента КГГА, охрану метрополитена сейчас обеспечивает линейное управление Национальной полиции и Служба военизированной охраны. Это происходит в усиленном режиме для предупреждения “террористических проявлений” (речь идет о дополнительных обходах, усиленном отслеживании через средства видеонаблюдения).

В случае же агрессии охрану метро усилят военнослужащими.

– Охрана метрополитена усиливается дополнительно военнослужащими в случае агрессии. Тогда привлекаются силы Нацгвардии и военнослужащие, – объяснил Кандибор.

• Особенности работы наземного транспорта

Руслан Кандибор отметил, что работа наземного общественного транспорта в Киеве будет организована в соответствии с распоряжениями властей и в зависимости от ситуации.

– В случае чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму. На всех предприятиях будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, – заявил он.

Так, в первую очередь будут обеспечиваться перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Кроме того, будет обеспечена усиленная охрана мостов, аэропортов и подъездных путей к объектам столицы.

Автобусы, которые не будут перевозить пассажиров, задействуют для эвакуации людей из города (в соответствии с мобилизационным планом).

Кандибор уточнил, что весь передвижной состав Киевпасстранса укомплектован медицинскими аптечками и средствами индивидуальной защиты.

Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко, объекты критической и социальной инфраструктуры города сейчас работают в режиме подготовки к возможной чрезвычайной ситуации.

Так, в столице обеспечили условия, чтобы системы управления Киевом, ТЭЦ и инфраструктура смогли бесперебойно работать до 10 суток.

В городе втрое возросло количество укрытий за последние годы.