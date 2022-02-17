У разі, якщо Росія вдасться до агресії, спрямованої проти міста Києва, метрополітен та наземний громадський транспорт столиці працюватимуть за спеціально розробленим мобілізаційним планом.

Про це розповів сьогодні на брифінгу директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

• Особливості роботи метрополітену

Руслан Кандибор нагадав, що метрополітен має споруди подвійного призначення, які використовуються як для перевезення пасажирів, так і для захисту населення (як укриття).

В умовах надзвичайної ситуації метрополітен столиці:

1. Буде перевозити лише працівників підприємств критичної інфраструктури зранку та ввечері – по три години в піковий час.

– Метро в цей час буде перевозити лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Це буде зранку та ввечері, приблизно шість годин – по три години в піковий час, – пояснив Кандибор.

2. Увесь інший час метрополітен буде використовуватися як укриття. Для цього він забезпечений спеціальними приміщеннями, де є все, що необхідно для тимчасового перебування людей.

Столичний метрополітен має електричне автономне живлення, артезіанські свердловини для води та фільтровентиляційні установки для очищення повітря. Крім того, кожна станція облаштована герметизуючими затворами (для запобігання потраплянню отруйних газів усередину).

На кожній станції метрополітену є дефібрилятори. А в касах та на постах поліції на кожній станції є аптечки для надання першої меддопомоги.

3. У разі потреби метрополітен забезпечуватиме евакуацію громадян до визначених місць збору.

– Розроблено спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі укриття, зупинки руху поїздів та розміщення в них населення з наступним вивезенням їх до визначених місць. Станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену, – уточнив Кандибор.

4. Робота “червоної гілки” метро на лівому березі Дніпра в разі НС буде зупинена.

– Оскільки ця гілка є відкритою та найбільш вразливою у випадку бомбардування чи ракетних атак, – наголосив Кандибор.

5. Будуть розроблені спеціальні автобусні маршрути для підвезення людей до місця посадки в метрополітен (для подальшої доставки їх до об’єктів критичної інфраструктури).

Як пояснив директор департаменту КМДА, охорону метрополітену зараз забезпечує лінійне управління Національної поліції та Служба воєнізованої охорони. Це відбувається в посиленому режимі для попередження “терористичних проявів” (йдеться про додаткові обходи, посилене відстеження через засоби відеонагляду).

У разі ж агресії охорону метро посилять військовослужбовцями.

– Охорона метрополітену посилюється додатково військовослужбовцями у випадку настання агресії. Тоді залучаються сили Нацгвардії та військовослужбовці, – пояснив Кандибор.

• Особливості роботи наземного транспорту

Руслан Кандибор зазначив, що робота наземного громадського транспорту в Києві буде організована відповідно до розпоряджень влади та залежно від ситуації.

– У разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва буде працювати за спеціальним режимом. На всіх підприємствах буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадовий осіб, – заявив він.

Так, у першу чергу будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

Крім того, буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропортів та під’їздних шляхів до об’єктів столиці.

Автобуси, які не будуть перевозити пасажирів, будуть задіяні для евакуації людей з міста (відповідно до мобілізаційного плану).

Кандибор уточнив, що весь руховий склад Київпастрансу укомплектований медичними аптечками та засобами індивідуального захисту.

Як зазначав мер Києва Віталій Кличко, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури міста зараз працюють у режимі підготовки до можливої надзвичайної ситуації.

Так, у столиці забезпечили умови, щоб системи управління Києвом, ТЕЦ та інфраструктура змогли безперебійно працювати до 10 діб.

У місті утричі зросла кількість укриттів протягом останніх років.