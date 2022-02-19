Предельный возраст резервистов Сил территориальной обороны могут увеличить до 70 лет, чтобы привлечь больше людей. Некоторые граждане выразили желание служить в теробороне, однако не имеют возможности по возрасту.

Об этом заявил начальник штаба и заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко. Он подчеркнул, что для этого необходимы законодательные изменения.

– Мы думаем, как это изменить. Вероятно, будем предлагать увеличить возраст. Например, от 60 до 65 или до 70 лет, – отметил заместитель командующего Силами теробороны ВСУ.

Согласно действующему законодательству Украины, сейчас существуют ограничения по возрасту для резервистов Сил территориальной обороны. Бойцом теробороны может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет.

В случае новой эскалации со стороны России, Украина может мобилизовать до 400 тыс. граждан, имеющих опыт проведения боевых действий.

Министерство обороны планирует в рамках развертывания системы территориальной обороны создать более 150 батальонов. За каждым бойцом планируют закрепить оружие.