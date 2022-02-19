Граничний вік резервістів Сил територіальної оборони можуть збільшити до 70 років, щоб залучили більшу кількість людей. Деякі громадяни висловили бажання служити у теробороні, проте не мають можливості через вік.

Про це заявив начальник штабу та заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко. Він наголосив, що для цього необхідні законодавчі зміни.

– Ми думаємо, як це змінити. Ймовірно, пропонуватимемо збільшити вік. Наприклад, від 60 до 65 чи до 70 років, – зазначив заступник командувача Сил тероборони ЗСУ.

Згідно з чинним законодавством України, зараз існують обмеження за віком для резервістів Сил територіальної оборони. Бійцем тероборони може стати людина віком від 18 до 60 років.

У разі нової ескалації з боку Росії Україна може мобілізувати до 400 тис. громадян, які мають досвід проведення бойових дій.

Міністерство оборони планує у межах розгортання системи територіальної оборони створити понад 150 батальйонів. За кожним бійцем планують закріпити зброю.