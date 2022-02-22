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Факти / Україна / Суспільство

Це правильний крок: Кулеба про рішення ФРН зупинити сертифікацію ПП-2

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Кулеба

Рішення про зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2 є правильним кроком у цій ситуації. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— Схвалюю рішення Німеччини призупинити сертифікацію Північного потоку-2. Це морально, політично та практично правильний крок у нинішніх обставинах. Справжнє лідерство означає ухвалення жорстких рішень у важкі часи. Дії Німеччини доводять це, – написав міністр на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

22 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена. За його словами, вона не може продовжуватися у зв’язку з діями Російської Федерації щодо України.

Шольц наголосив, що Росія порушила міжнародні домовленості та зробила “незбагненний, невиправданий” крок.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Після визнання РФ “ЛДНР” президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії. Він наголосив, що вчорашнє рішення Кремля стало новим актом агресії проти України, який потребує негайної та рішучої реакції світу.

Фото: МЗС

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