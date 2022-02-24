В Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что делать, если слышны сирены — сигнал Внимание всем.

Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или звуки громкоговорителя, продолжающиеся в течение нескольких минут — это означает предупреждающий сигнал Внимание всем.

Если вы услышали такой сигнал, необходимо включить телевизор или радио. Информация передается официальными каналами на протяжении пяти минут после сирен. Внимательно сосредоточьтесь, прослушайте инструкцию и выполните ее.

Оставляйте теле и радио каналы включенными, через них может поступать следующая важная информация.

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на которое оно было введено. Однако пока указа президента Украины не обнародовали, поэтому неизвестно, на какое время ввели военное положение в Украине.