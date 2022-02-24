У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що робити, якщо чутні сирени – сигнал Увага всім.

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств чи звуки гучномовця, що продовжуються протягом декількох хвилин – це означає попереджувальний сигнал Увага всім.

Якщо ви почули такий сигнал, необхідно увімкнути телевізор чи радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом п’яти хвилин після сирен. Уважно зосередьтеся, прослухайте інструкцію та виконайте її.

Залишайте теле та радіо канали увімкненими, через них може надходити подальша важлива інформація.

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено. Однак поки що указу президента України не оприлюднили, тому невідомо, на який час запровадили воєнний стан в Україні.