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Факты / Украина / Общество

В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев

Федерация биатлона Украины сообщает о трагической гибели члена национальной сборной команды Украины среди юниоров харьковчанина Евгения Малышева. 10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

Спортсмен завершил свои выступления два года назад.

Погиб Евгений защищая свой родной город Харьков.

— Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и близким. Вечная память, — сообщает сайт biathlon.com.ua.

Также сообщается, что сейчас Евгений проходил службу по контракту.

Напоминаем, что российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова. Ракетный удар пришелся по самому центру Харькова – площади Свободы. Там размещается здание Харьковской областной государственной администрации.

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