Федерація біатлону України повідомляє про трагічну загибель члена національної збірної команди України серед юніорів харків’янина Євгена Малишева. 10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.

Спортсмен завершив свої виступи два роки тому.

Загинув Євген захищаючи своє рідне місто Харків.

– Висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям та близьким. Вічна пам’ять, – повідомляє сайт biathlon.com.ua.

Також повідомляється, що наразі Євген проходив службу за контрактом.

Нагадуємо, що російські військові завдали авіаудару по центральній площі Харкова. Ракетний удар прийшовся по самісінькому центру Харкова – площі Свободи. Там розміщується будівля Харківської обласної державної адміністрації.