ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Над Волновахой сбили очередной вражеский истребитель, бомбивший дома мирных жителей

Юля Захарченко редактор ленты
Над Волновахой сбили очередной вражеский истребитель, бомбивший дома мирных жителей

Российско-оккупационные войска несут огромные потери от украинских защитников. Сегодня в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Министерство обороны Украины поделилось фотографией разбитого авиатранспорта. На снимке видно, что Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации разбит полностью.

В Минобороны добавили, что этот самолет бомбил дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, однако его сейчас ищут.

Война в Украине

За девять дней войны в Украине, спровоцированной масштабным вторжением Российской Федерации, около  9166 вражеских военных скончались или получили ранения при попытке захватить наши города.

Вооруженные силы Украины отчаянно защищают мирных жителей от российского агрессивного нашествия, которое никто не приглашал на территорию нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что нас ждет победа. Весь мир призывает президента России Владимира Путина вывести вражеские войска с территории нашего государства.

Читайте
Блицкриг не удался, и враг срочно меняет свои сценарии: Минобороны о ситуации в Украине

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка