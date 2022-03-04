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Факти / Україна / Суспільство

Над Волновахою збили черговий ворожий винищувач, який бомбив оселі мирних жителів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Над Волновахою збили черговий ворожий винищувач, який бомбив оселі мирних жителів

Російсько-окупаційні війська зазнають величезних втрат від українських захисників. Сьогодні у небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Міністерство оборони України поділилося фотографією розбитого авіатранспорту. На знімку видно, що Су-34 Повітряно-космічних сил Російської Федерації розбитий вщент.

У Міноборони додали, що цей літак бомбив оселі мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, проте його зараз шукають.

Війна в Україні

За дев’ять днів війни в Україні, спричиненої масштабним вторгненням Російської Федерації, близько 9 166 ворожих військових померли або дістали поранень під час спроби захопити наші міста.

Збройні сили України відчайдушно захищають мирних жителів від російської агресивної навали, яку ніхто не запрошував на територію нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що на нас чекає перемога. Весь світ закликає президента Росії Володимира Путіна вивести ворожі війська з території нашої держави.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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