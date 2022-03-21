В Україні з 30 березня внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через воєнні дії, отримають можливість реєструватися через портал Дія.

Про це заявив сьогодні під час відеозвернення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він анонсував три програми для допомоги внутрішнім переселенцям: мінімальну грошову щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн та виплати по 3 тис. грн на кожну дитину; програму працевлаштування; компенсації за комунальні платежі сім’ям, які приймають у себе вдома переселенців.

Шмигаль наголосив, що реалізація усіх цих трьох програм стартувала вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців.

Спочатку реєструватися можна буде в адміністративних органах, а з 30 березня – через Дію.

– Усі три програми вже затверджено урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАП (центрами надання адміністративних послуг. – Ред.). З 30 березня запрацює реєстрація через Дію, – наголосив Шмигаль.

Варто зазначити, нещодавно Кабінет міністрів розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Уряд, зокрема, зафіксував, що громадяни, які зараз через воєнні дії змушені переїхати, є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, Кабмін передбачив, що переселенці зможуть отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як через територіальні громади або ЦНАП, так і просто подати заяву через портал Дія.

Такі норми діятимуть у період воєнного стану.