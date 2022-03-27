Кожен український регіон, який себе поважає, повинен мати свою Чорнобаївку. Чернігівська область велика, тому тут вже є принаймні дві. Місцева влада сподівається, що незабаром їх стане ще більше.

Очільник Чернігівської ОДА (ОВА) В’ячеслав Чаус наголосив, що ворог має обмежений розум та продовжує зазнавати великих втрат у цьому регіоні.

– Кожна область, яка себе поважає, повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тож я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше, – зазначив він.

В’ячеслав Чаус заявив, що місцева влада робить все, що потрібно щоб жителі на території Чернігова мали доступ до продуктів та медикаментів.

– Дякую за цей ранок Богу і Збройним Силам України! До міста Чернігів. Чернігівці, тримайтеся! Ми робимо все, що потрібно для того, щоб в місті були їжа і ліки. Слава Україні! До роботи, – закликав глава Чернігівської ОДА.

Через активні бойові дії у Чернігові відсутнє постачання води, електрики та тепла, а газопостачання здійснюється частково.

З початку війни в Україні на Чернігівщині ліквідовано 386 пожеж, з яких 257 виникли через обстріли. У регіоні врятовано 44 людини, серед яких є 10 дітей.