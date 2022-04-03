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Факты / Украина / Общество

Освобожденные города похожи на картинку из фильма ужасов: Арестович о зверствах россиян

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Буча після російських окупантів

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал мир обратить внимание на многочисленные военные преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Об этом он заявил во время брифинга в воскресенье, 3 апреля.

— Эти освобожденные города представляют собой картинку из постапокалиптического ужастика. Среди уже найденных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убиты представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины.

У многих из них завязаны руки и следы пыток. И убиты они выстрелами в затылок, – сказал он.

Он отметил, что в этих городах также процветало мародерство со стороны российских военных преступников, что также будет учтено, в частности, Офисом генпрокурора, правоохранительными органами и международными уголовными судами.

После ухода российских войск из Киевской области туда начали заходить украинские вооруженные силы, правоохранители и представители прессы, чтобы занять эти населенные пункты и осветить последствия российского вторжения в регионе.

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На улицах освобожденных городов и сел нашли множество тел мирного населения, массовые захоронения гражданских, жилые дома были разграблены, а российская армия оставила трупы своих солдат среди улиц.

Мэр Бучи ранее сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших в городе еще ведутся.

Фото: Генштаб ВСУ

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