Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал мир обратить внимание на многочисленные военные преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Об этом он заявил во время брифинга в воскресенье, 3 апреля.

— Эти освобожденные города представляют собой картинку из постапокалиптического ужастика. Среди уже найденных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убиты представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих из них завязаны руки и следы пыток. И убиты они выстрелами в затылок, – сказал он.

Он отметил, что в этих городах также процветало мародерство со стороны российских военных преступников, что также будет учтено, в частности, Офисом генпрокурора, правоохранительными органами и международными уголовными судами.

После ухода российских войск из Киевской области туда начали заходить украинские вооруженные силы, правоохранители и представители прессы, чтобы занять эти населенные пункты и осветить последствия российского вторжения в регионе.

На улицах освобожденных городов и сел нашли множество тел мирного населения, массовые захоронения гражданских, жилые дома были разграблены, а российская армия оставила трупы своих солдат среди улиц.

Мэр Бучи ранее сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших в городе еще ведутся.

Фото: Генштаб ВСУ