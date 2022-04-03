Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав світ звернути увагу на численні воєнні злочини проти людства, що були скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Про це він заявив під час брифінгу у неділю, 3 квітня.

— Ці звільнені міста схожі на картинку із постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених злочинів російських військ – зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох з них зав’язані руки та сліди катувань. І вбиті вони пострілами у потилицю, – сказав він.

Він зауважив, що у цих містах також процвітало мародерство з боку російських військових злочинців, що також буде враховано, зокрема Офісом генпрокурора, правоохоронними органами та міжнародними кримінальними судами.

Після відходу російських військ із Київської області туди почали заходити українські Збройні сили, правоохоронці та представники преси, щоб зайняти ці населені пункти та висвітлити наслідки російського вторгнення у регіоні.

На вулицях звільнених міст і сіл знайшли безліч тіл мирного населення, масові поховання цивільних, житлові будинки були розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів серед вулиць.

Міський голова Бучі повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих у місті ще ведуться.

Фото: Генштаб ЗСУ