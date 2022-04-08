Офис ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовал отчет, в котором говорится о количестве лиц, вынужденных покинуть свои дома.

По состоянию на 1 апреля примерно 7,1 млн человек были вынужденно перемещены в Украине, что составляет около 16% населения страны. Отмечается, что с 18 марта количество внутриперемещенных лиц увеличилось более чем на 660 тыс.

Согласно опросу МОМ (Международная организация по миграции, – Ред.), более 50% перемещенных лиц имеют детей, 57% пожилых людей и 30% людей с хроническими заболеваниями. Около 30% внутриперемещенных лиц сообщают, что рассматривают возможность дальнейшего перемещения со своего текущего местонахождения.

Всего с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины 11,4 млн человек были вынуждены переехать, как внутри страны, так и через международные границы. С 18 марта количество выехавших за границу увеличилось на 30% и составляет почти 4,3 млн (по состоянию на 18 марта это было примерно 3,3 млн, — Ред.).

Больше всего украинцев пересекали границу с Польшей (2,5 млн), Румынией (655 тыс.), Молдовой (399 тыс.), Венгрией (399 тыс.), Словакией (302 тыс.) и Беларусью (17 тыс.).

По данным ООН, границу с Россией пересекли 351 тыс. украинцев. Но, как сообщалось ранее, россияне насильно депортируют украинцев на территорию РФ с временно оккупированных территорий.

Согласно информации, предоставленной Агентством ООН по делам беженцев, полученной от Госпогранслужбы Украины, с 24 февраля в Украину въехали более 537 тыс. человек.

Согласно опросу, почти 80% украинцев, выехавших за границу из-за войны, планируют вернуться в Украину после окончания боевых действий, примерно 10% еще размышляют над этим вопросом и столько же уверены, что намерений вернуться не имеют.

Источник: OCHA