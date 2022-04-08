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Факти / Україна / Суспільство

Чверть населення України було змушене залишити свої домівки – ООН

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
українські біженці

Офіс ООН з координації гуманітарних питань опублікував звіт, в якому йдеться про кількість осіб, які були змушені залишити свої домівки.

Станом на 1 квітня приблизно 7,1 млн людей були вимушено переміщені в Україні, що становить близько 16% населення країни. Зазначається, що з 18 березня кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилася більше ніж на 660 тис.

Згідно з опитуванням МОМ (Міжнародна організація з міграції, – Ред.), понад 50% переміщених осіб мають дітей, 57% літніх людей і 30% людей з хронічними захворюваннями. Близько 30% внутрішньопереміщених осіб повідомляють, що розглядають можливість подальшого переміщення зі свого поточного місцезнаходження.

Загалом з початку повномасштабної агресії РФ проти України 11,4 млн людей були змушені переїхати, як всередині країни, так і через міжнародні кордони. З 18 березня кількість осіб, котрі виїхали за кордон, збільшилася на 30% і становить майже 4,3 млн (станом на 18 березня це було приблизно 3,3 млн, – Ред.).

Найбільше українців перетинали кордон із Польщею (2,5 млн), Румунією (655 тис.), Молдовою (399 тис.), Угорщиною (399 тис.), Словаччиною (302 тис.) та Білоруссю (17 тис.).

За даними ООН, кордон із Росією перетнули 351 тис. українців. Але як повідомлялося раніше, росіяни насильно депортують українців на територію РФ із тимчасово окупованих територій.

Згідно з інформацією, наданою Агентством ООН у справах біженців, отриманою від Держприкордонслужби України, з 24 лютого в Україну в’їхали понад 537 тис. осіб.

Згідно із опитуванням,  майже 80% українців, які виїхали за кордон через війну, планують повернутися в Україну після закінчення бойових дій, приблизно 10% ще розмірковують над цим питанням і стільки ж упевнені, що намірів повернутися не мають.

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Джерело: OCHA

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Фото: Depositphotos

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