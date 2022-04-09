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Факты / Украина / Общество

Лазебная рассказала, что нужно сделать внутренним переселенцам для получения выплат

Марта Бондаренко редактор ленты
Лазебная рассказала, что нужно сделать внутренним переселенцам для получения выплат

Внутренним переселенцам для получения государственной помощи за март необходимо до 14 апреля зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц.

Раньше этим занимались только органы социальной защиты населения в районах и городах областного значения. Теперь услугу можно получить, обратившись к уполномоченному лицу общины, в центры предоставления административных услуг.

Также вскоре появится возможность подать заявление дистанционно через портал Дія.

Сумма государственной помощи составит 2 000-3 000 грн.

Ранее Кабинет министров расширил возможности для получения справки о взятии на учет ВПЛ.

Напомним, что в рамках одной из правительственных программ внутренним переселенцам уже начали выплачивать помощь в размере 2 220 грн.

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