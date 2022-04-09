Внутренним переселенцам для получения государственной помощи за март необходимо до 14 апреля зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц.

Раньше этим занимались только органы социальной защиты населения в районах и городах областного значения. Теперь услугу можно получить, обратившись к уполномоченному лицу общины, в центры предоставления административных услуг.

Также вскоре появится возможность подать заявление дистанционно через портал Дія.

Сумма государственной помощи составит 2 000-3 000 грн.

Ранее Кабинет министров расширил возможности для получения справки о взятии на учет ВПЛ.

Напомним, что в рамках одной из правительственных программ внутренним переселенцам уже начали выплачивать помощь в размере 2 220 грн.