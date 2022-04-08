На портале государственных услуг Дія уже в ближайшие дни появится возможность регистрации для внутренне перемещенных лиц (переселенцев).

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отвечая на вопрос, какие услуги уже в ближайшее время могут появиться в Дії.

– Наверное, наиболее актуальная услуга – это фиксация ВПЛ, внутренне перемещенных лиц. Людей, которые переехали, для того, чтобы получить этот статус и получить выплаты согласно этому статусу, — отметил он.

По словам Федорова, эта услуга уже работает офлайн и в ближайшие дни станет доступна для переселенцев.

– Она полностью готова, мы уже отправили в маркеты, ждем, пока опубликуется в Google и Apple. Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней она заработает, — подчеркнул министр.

Еще в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что внутренние переселенцы, покинувшие свои дома из-за полномасштабной войны, смогут регистрироваться через портал Дія.

Незадолго до этого Кабинет министров расширил возможности для получения справки о взятии на учет ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Так, переселенцы смогут получить справку о взятии на учет ВПЛ как через территориальные общины или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), так и просто подать заявление через Дію. Такие нормы будут действовать во время военного положения.

В рамках одной из правительственных программ внутренним переселенцам в Украине уже начали выплачивать помощь в размере 2 220 грн.

По данным Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на 1 апреля около 7,1 млн человек были вынужденно перемещены в Украине. Это около 16% населения нашего государства.