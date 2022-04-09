Внутрішнім переселенцям для отримання державної допомоги за березень необхідно до 14 квітня зареєструватися як внутрішньо переміщені особи.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, уряд під’єднав додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб.

Раніше цим займалися тільки органи соціального захисту населення в районах та містах обласного значення. Тепер послугу можна отримати, звернувшись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг. Також згодом з’явиться можливість подати заяву дистанційно через портал Дія.

Сума державної допомоги становитиме 2 000- 3 000 грн.

Раніше Кабінет міністрів розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік ВПО.

Нагадаємо, що в рамках однієї з урядових програм внутрішнім переселенцям в Україні вже почали виплачувати допомогу в розмірі 2 220 грн.