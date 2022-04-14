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Факти / Україна / Суспільство

Мер Києва розповів, чи готова столиця до масового повернення людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
Віталій Кличко

У Києві продовжують надавати комунальні послуги та запускати виробництво в умовах воєнного стану. Міська влада робить усе для того, щоб забезпечити жителів столиці комфортними умовами для життя.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у місті залишається близько 200 тис. переселенців, яким довелося поїхати зі східних областей України через небезпеку.

– Ми живемо зараз в умовах воєнного стану. У місті є близько 200 тис. переселенців – людей, які приїхали зі Сходу та залишилися. Велика кількість киян повертаються до своїх домівок. Розуміємо, що вдома завжди краще. Проте я хочу наголосити – зрозумійте, що не все зараз може працювати у тих умовах, до яких ми звикли. Це стосується навантаження на всю комунальну систему та сервіси.

Наші комунальні підприємства, які надають сервіс для всіх киян, сьогодні працюють у дуже напруженому режимі. Поясню чому. Велика частина людей, яка надавала ці послуги, евакуювалася. Друга частина людей, переважно чоловіки, проходять службу в Збройних силах України. Нам не вистачає фахівців, але ми робимо все для того, щоб вчасно прибирали вулиці, вивозили сміття, було постачання води та електрики.

Віталій Кличко зазначив, що автомобілі, залишені на тротуарах або припарковані у неправильних місцях, евакуюватимуть. Власникам цих машин потрібно буде сплатити штраф за недотримання правил.

– В умовах воєнного стану першочергово потрібно дотримуватися правил, щоб не було хаосу. Ми вже бачимо, що люди кидають свої автівки, блокуючи проїзд для інших машин. Ключова складова – це дисципліна та дотримання правил. Ми евакуюватимемо автівки людей, які порушують правила. Їм потрібно буде сплатити штраф за недотримання правил, які мають знати всі.

Мер Києва зазначив, що жителі столиці сплатили близько 50% за надання комунальних послуг. За його словами, кошти направляють на закупівлю необхідних ресурсів і виплату заробітної плати.

– Мешканці міста навіть у такий складний час платять за комунальні послуги. Зараз 50% оплати за всі послуги зроблено. Я хочу подякувати киянам за їхню свідомість та розуміння, бо ці кошти першочергово направляємо на закупівлю необхідних ресурсів і матеріалів, заробітну платню працівникам наших підприємств.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що поки що зарано повертатися до Києва та області, оскільки небезпека все ще залишається. На території регіону залишилося багато мін та інших вибухонебезпечних предметів, які зараз ліквідовують.

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Фото: КМДА

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