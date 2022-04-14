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Факти / Україна / Суспільство

Постійні мінометні обстріли та руйнування будинків: ситуація у містах України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Постійні мінометні обстріли та руйнування будинків: ситуація у містах України

Російські війська продовжують вести вогонь по містах у північних та східних областях України. Зокрема, у Харкові всю ніч тривали обстріли – за день в області щонайменше четверо мирних жителів загинуло та ще 10 людей дістали поранення.

У Луганській області тривають постійні мінометні обстріли та системами залпового вогню. Найбільш небезпечно зараз у Золотому. Попри відсутність гуманітарних коридорів, з регіону вдалося евакуювати 400 людей.

У Донецькій області ворожа армія продовжує тиснути на всій лінії фронту: тривають обстріли Авдіївки, Очеретинської територіальної громади, Мар’їнки, Торецької громади. Відомо про 11 поранених мирних жителів.

Вздовж лінії розмежування — руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу – 34 цивільні об’єкти (зокрема, 22 житлові будинки). У Маріуполі — без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Російські війська не випускають з міста людей.

За минулу ніч було чутно вибухи та обстріли на території Херсонської області, зокрема, біля Чорнобаївки. У регіоні тривають мародерства російських військових, загострюється гуманітарна криза.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

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Фото: Міноборони

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