До войны топливный рынок Украины был в основном в России и Беларуси, а с начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили около двух десятков нефтебаз. Это повлекло за собой большой дефицит и скачок цен на бензин, дизель и газ.

Как правительству удалось стабилизировать цены, долго ли они продержатся, обеспечены ли топливом Вооруженные силы Украины, как повлияет нехватка топлива на посевную кампанию и есть ли у Украины новые контракты — директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал в интервью Фактам ICTV.

— На розничном рынке топлива удалось стабилизировать цены на бензин, например, на заправках можно приобрести литр 95-пульс по 35,56, хотя в пиковые дни цена за литр достигала около 47 грн. Как удалось добиться стабилизации?

– Что касается цен – это позволило сделать снижение правительством налогов на горючее. В частности, на бензин, дизтопливо и сжиженный газ был аннулирован акцизный сбор полностью, а налог на добавленную стоимость НДС был снижен с 20% до 7%.

Это было сделано в середине марта, что позволило снизить цену на 12-13 грн. Именно столько составляла налоговая нагрузка. Я думаю, если бы это не было сделано, цена достигла бы 50 грн за литр.

– Надолго ли цена остановилась?

– Сейчас, когда налогов вообще нет, это будет полностью зависеть от закупочной стоимости, а она, в свою очередь, продиктована мировым рынком. Мировой рынок очень нестабильный, причина одна – война в Украине. В марте мы фиксировали рост на 40% по отношению к началу войны, потом цена немного снизилась, но сейчас снова начинает расти.

Я думаю, что колебания будут, будем надеяться, что они будут все же незначительными, но я не исключаю, что увидим рост, ведь ситуация от нас не зависит и сейчас с дороговизной нефти борется весь мир. Соединенные Штаты Америки расконсервировали свои нефтяные запасы, по словам Байдена, еще 30 стран это сделают или уже делают. Поэтому видим, что это вопрос даже не Украины, а всего мира, потому что от высоких цен сегодня страдают все – и Европа, и Соединенные Штаты. Будем надеяться, что им удастся стабилизировать данную ситуацию.

— “Обычный” 95-й бензин приобрести труднее, есть заправки, которые до сих пор продают его только по талонам, есть ограничения на продажу не более 20 литров в руки. На Востоке страны его вообще не приобрести, тоже почти исчез 92-й, почему?

— Ситуация на рынке сложная, потому что рынок вынужден перегруппироваться. До войны почти 100% нашего импорта шло из России, из Беларуси, также по морю. Сегодня эти направления закрыты, и соответственно, рынок полностью переориентируется на поставки из Европейского Союза. Этот процесс сложный из-за того, что никто нас особо не ждал. Это понятно, если нас никогда не было на том рынке, то кто бы нас там ждал!

Сейчас все отстраивается с нуля, началось все в марте с поиска ресурсов, сейчас эти ресурсы уже понятно откуда можно брать, но сейчас основная проблема – это логистика, то есть европейская транспортная система не готова к большим поставкам в сторону Украины, и главным образом украинские трейдеры стимулируют, скажем так, европейцев для того, чтобы они тоже настраивались на долгосрочные поставки в Украину. Ведь мы понимаем, что даже после завершения войны все равно у нас не будет возвращения в Россию, Беларусь, к поставкам из тех стран и, соответственно, это игра вдолгую.

Сейчас есть сложности и с портовыми мощностями, и с логистическими – это железнодорожный транспорт, это требует вагоноцистерн и так называемой тяги – локомотивов, есть определенные проблемы с автомобильным транспортом, потому что в Европе очень жесткие требования к бензовозам. И все это рынок вынужден сейчас решать.

Поэтому есть дефицит горючего, надо называть вещи своими именами, и эти ограничения по бензину и заправки, которые необычно работают, это все следствие того, что у нас недостаточные поставки нефтепродуктов.

Но я вижу, что и потребители, и рынок уже однажды адаптировались к этому. Эти ограничения позволяют распределить топливо среди максимального количества потребителей, и я не вижу какого-нибудь сильного ажиотажа и каких-то особых проблем. Чем еще предопределена такая ситуация — в Украине идет посевная кампания, аграрии начали потреблять топливо достаточно активно, и видим, что на самом деле наиболее сложная ситуация с дизтопливом. Это топливо больше потребляется, это почти 60% от потребления всех моторных топлив в Украине. С ним сейчас наибольшие сложности, в основном из-за того, что очень медленно идет импорт с новых направлений, и надеемся, что эти проблемы будут решены.

— А не повлияет ли нехватка дизельного горючего на посевную кампанию? Почему такая высокая цена на него, оно сейчас дороже 95-го бензина?

— Это обусловлено тем, что убрали налоги, ранее 95-й бензин был дороже, потому что акцизный налог на него был вдвое больше, чем на дизтопливо. А когда налоги убрали, дизтопливо стало дороже. В чем еще проблема – с одной стороны, есть госрегулирование и оно нас страхует, держит цены на том уровне, которые мы видим, но оно очень серьезно сегодня мешает, особенно в части дизтоплива, поставлять большие партии. Потому что на оптовом рынке и при закупке оно сегодня дороже установленной пороговой цены, и, соответственно, рынок не очень хочет его завозить, он опасается убытков, что ты привезешь горючее и не сможешь его продавать!

Вот сегодня оптовые партии дизтоплива стоят 40-43 грн за литр, а на колонках ограничения 38 грн, премиальные марки 39-39,5 грн. Это создает коммерческие риски, и рынок, он и так очень много потерял от войны, многие нефтебазы разрушены, многие заправочные станции разрушены. И когда ты видишь, что то, что ты купишь, потом не сможешь продать – это не стимулирует к поставкам, эти риски никто не хочет принимать на себя.

Поэтому правительству надо подумать над тем, чтобы хотя бы временно отказаться от госрегулирования, чтобы рынок скорее наполнялся, чтобы снять этот риск, барьеры, и я уверен, что мы не получим какого-нибудь скачка цен, потому что все понимают, в какой ситуации мы все оказались. Я думаю, что цены на нефтепродукты легко проанализировать и понять, есть ли там злоупотребления или нет.

— Насколько велик этот дефицит, не под угрозой ли работа коммунальных служб, та же посевная? Есть ли для этого горючее?

– Все, что касается критической инфраструктуры – военные, муниципальные органы власти, другие силовые ведомства, они обеспечиваются в первую очередь, с этим проблем нет. Я вижу, достаточно нормально идет поставка на аграриев – да, они покупают оптом, там цена не регулируется, она выше, чем сегодня на заправочных станциях – именно из-за дефицита, но это горючее есть. Да, нет лишних объемов, но оно доступно, некоторые запасы были у самих селян, и это сегодня позволяет проходить весенний пик потребления.

— Оккупанты взорвали два десятка нефтебаз, насколько большой дефицит топлива из-за этого, можно ли сказать в процентном отношении?

– Сложно оценить, потому что если снять ограничения те же по 20 литров, то люди начнут просто больше покупать, они будут покупать не 20, а 50 литров, заправляться до полного бака, и тогда потребление может возрасти в два раза. Но можно ли это считать дефицитом – я не думаю. Если рынок открыт, исчезнут ограничения и будет открываться больше заправочных станций, которые сегодня не работают, в том числе из-за нехватки горючего.

— А что касается новых контрактов – какие страны готовы поставлять в Украину топливо?

– Это и Румыния, и Польша, и Австрия, и Германия, и даже знаю, что из Нидерландов горючее было законтрактовано. Надо понимать, если есть выход к морю – есть польские порты, румынские, итальянские порты, то ты можешь привезти сколько угодно горючего, оно может быть даже с других континентов, например, мы сейчас ждем, что начнется реализовываться контракт, о котором говорили в нашем Минэнерго – это Штаты готовы реализовать большую проблему по поставке дизтоплива нам, но там тоже есть свои, опять же, логистические нюансы, которые они сейчас решают. Проблемы с горючим нет, есть проблемы с его транспортировкой.

— Ухудшилось ли качество топлива, ведь правительство временно разрешило оборот топлива более низкого качества?

– Мы видим, что на рынок поступает горючее Е-4. Скажу так, что простой потребитель не отличит Евро-4 от Евро-5. Разница между этими стандартами заключается в содержании серы в дизтопливе, в бензинах, это фактически не влияет на эксплуатационные характеристики его использования, а влияет больше на экологические характеристики.

Здесь тоже оправдан шаг, потому что это расширило круг поиска этих ресурсов, потому что в Европе есть и такие марки нефтепродуктов. Здесь нельзя говорить об ухудшении качества, в принципе, это абсолютно нормальное, современное топливо.