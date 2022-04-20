На сьогодні, 20 квітня, вдалося попередньо погодити гуманітарний коридор із Маріуполя для жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною, саме тому на цьому напрямку зосередили найбільшу увагу.

Так, збір людей проходитиме 20 квітня з 14.00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Евакуаційна колона рухатиметься маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

– З огляду на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями, – наголосила Ірина Верещук.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону наголосив, що цей гуманітарний коридор для евакуації із Маріуполя є попередньо погоджений, і ще треба багато попрацювати, щоб дійсно вивезти людей з міста.

– Те що ми чуємо, що це буде 90 великих автобусів. Це приблизно 6 тисяч людей зможуть виїхати. Але знову ж таки – це попередньо, – сказав Вадим Бойченко.

За його словами, наразі у Маріуполі понад 100 тисяч жителів чекають на евакуацію.

Раніше заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що завод Азовсталь розбомблений та знищений майже повністю.

За його словами, окрім українських воїнів, в укритті заводу можуть перебувати мирні жителі. Російські війська скидають на завод надпотужні авіаційні бомби, а під завалами може ховатися дуже багато людей.