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Факты / Украина / Общество

Мы требуем от ООН обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ООН

Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Она отметила, что именно этот вопрос должен стоять на повестке дня во время визита в Москву генсека ООН Антониу Гутерреша.

— Мы уже не просим, ​​мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора как из Азовстали, так и из Мариуполя в целом.

На Азовстали сейчас 1 000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерреш (в России, – Ред.), – заявила Верещук.

Она подчеркнула, что самое главное, что может сделать ООН – это открыть гуманитарный коридор.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля встретится с президентом Владимиром Зеленским, а 26 апреля посетит Москву.

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Фото: Depositphotos

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